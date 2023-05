Vantyghem is sinds 2020 in dienst bij Cercle Brugge, eerst als Legal Council, daarna als General Council. In die functie was de 32-jarige jurist, die aan de Universiteit van Madrid een Master in internationaal sportrecht behaalde, al verantwoordelijk voor projecten als het stadiondossier en voor contacten met externe stakeholders.

Als CEO is Vantyghem de opvolger van Ben Lambrecht. Die verliet de vereniging in december om algemeen directeur te worden bij meerderheidsaandeelhouder AS Monaco.

