Alexander Doom uit Roeselare is zondag derde geworden op de 400 meter bij de Resisprint in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds. De Belgian Tornado klokte een seizoensbeste van 45.71 en komt zo weer wat dichter bij het WK in Boedapest.

Het persoonlijk record van Doom staat sinds 2021 op 45.34. De rechtstreekse limiet voor het WK bedraagt 45.00, maar Doom maakt een grote kans om zich te plaatsen via de World Rankings. Voor aanvang van de meeting in La Chaux-de-Fonds was hij al 34e op de kwalificatieranking, terwijl het de top 36 is die naar Boedapest mag.