Alexander Doom wint 400 meter en duikt onder EK-limiet

Alexander Doom heeft de 400 meter gewonnen bij de Atletica-meeting in het Zwitserse Genève. De Belgian Tornado dook met 45.63 onder de limiet voor het EK atletiek in München in augustus.

Voor het EK is 45.70 vereist. Een mogelijke hinderpaal voor Doom is dat met Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Julien Watrin vorig jaar - toen de selectieperiode al was ingegaan - drie Belgen sneller waren en er slechts drie atleten per land naar het EK mogen. Watrin is echter ook geplaatst op de 400 meter horden en laat de vlakke 400 meter meer dan waarschijnlijk schieten, waardoor er plaats is voor Doom in de EK-selectie.

Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 vereist, maar Doom kan zich ook plaatsen via de World Rankings. Daar is hij momenteel 47e (en tweede Belg na Watrin), terwijl de top 48 naar Eugene mag. Het persoonlijk record van Doom staat sinds vorig jaar op 45.34. Jonathan Sacoor kwam er zaterdag, net als de voorbije weken, niet aan te pas. Hij bleef steken op 47.54. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.03.