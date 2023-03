Alexander Doom uit Roeselare pakt goud op 4x400 meter

De Belgian Tornados hebben de 4x400 meter gewonnen op de Europese indoorkampioenschappen in Istanboel. In 3:05.83 lieten Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée en Julien Watrin de Fransen (3:06.52) en de Nederlanders (3:06.59) achter zich.

Na een 47.54 van startloper Dylan Borlée lag België in vierde positie. Alexander Doom uit Roeselare rukte naar de tweede plaats op en Kevin Borlée hield die vast. Julien Watrin, die zaterdag individueel zilver veroverde, maakte het af door de Spanjaard David Garcia voorbij te gaan voor het goud. De Spanjaarden mochten drie keer het stokje als eerste door geven, maar zakten nog naar de vierde plaats.

Voor de Tornados is het al de zeventiende internationale medaille. Op het EK indoor pakten ze in 2015 en 2019 ook al goud en vorig jaar veroveren ze de wereldtitel in zaal. In Istanboel bezorgden ze de Belgische delegatie het vierde eremetaal, na goud en brons voor Nafissatou Thiam en Noor Vidts in de vijfkamp en het zilver van Watrin op de 400 meter.