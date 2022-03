Alexander Doom strandt op 36 honderdsten van WK-limiet

Alexander Doom uit Roeselare heeft op het Belgisch studentenkampioenschap atletiek in Gent zijn persoonlijk record op de 400 meter verbeterd. Hij won in 46.86.

Het persoonlijk record van Doom stond sinds 2021 op 47.00. Daar dook hij vrijdagavond ruimschoots onder, maar hij kwam wel tekort voor het WK indooratletiek in Belgrado, waarvoor de limiet 46.50 bedraagt.

Christian Iguacel, collega-Belgian Tornado van Doom, was vrijdag tweede in 47.66. Doom zal er op het WK indoor in Belgrado, van 18 tot en met 20 maart, wel degelijk bij zijn. Hij maakt als tweede snelste Belg van het seizoen, na nationaal recordhouder Julien Watrin, zonder twijfel deel uit van de Belgische 4x400 meterploeg.