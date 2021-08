Alexander Doom met Belgian Tornados door naar finale 4x400m

Roeselarenaar Alexander Doom mag samen met de andere Belgian Tornados door naar de finale van de 4x400 meter op de Olympische Spelen in Tokio.

Ze zijn in hun reeks in 2:59.37 als derde geëindigd. Dat volstaat voor kwalificatie voor de finale, die zaterdag om 14u50 Belgische tijd wordt gelopen. De snelste drie in elk van de twee reeksen en de twee beste verliezende tijden plaatsten zich voor de finale.

De Belgen liepen de hele race mee vooraan en slotloper Jonathan Borlée kon als eerste beginnen aan de laatste 400 meter. Borlée leek zich in de laatste rechte lijn echter te blesseren en moest Polen (2:58.55) en Jamaica (2:59.29) nog laten passeren. België werd derde en mag naar de finale.