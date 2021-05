Alexander Blessin (KVO) is trainer van het jaar

Alexander Blessin is gisteren op de Pro League Awards 2021 tot Trainer van het Jaar verkozen.

De coach van KV Oostende kreeg de voorkeur op Vincent Kompany (RSC Anderlecht) en Philippe Clement (Club Brugge), de winnaar van 2019. Blessin werd in juni 2020 aangesteld als trainer van Oostende. Het is voor de 47-jarige Duitser de eerste job als hoofdcoach. Eerder was hij bij de jeugd van Leipzig aan de slag. Met een vijfde plaats strandde Oostende afgelopen seizoen op een zucht van de Champions play-offs. (Lees verder onder de foto)

Lang is belofte van het jaar

Noa Lang is tot Belofte van het Jaar verkozen. De 21-jarige Nederlandse aanvaller van Club Brugge, ook genomineerd voor Profvoetballer van het Jaar, kreeg de voorkeur op zijn teamgenoot Charles De Ketelaere en op Anouar Ait El Hadj (RSC Anderlecht).