Alec Segaert test de benen in Poperinge

Alec Segaert is een wielrenner om in het oog te houden. De jonge Lendeledenaar werd vorig jaar Europees kampioen tijdrijden, en wil komend weekend de driekleur pakken bij de beloften.

Alec Segaert gooit hoge ogen als eerstejaarsbelofte. Hij pakte eerder dit jaar al twee overwinningen en brandt van ambitie om er nog een paar eerste plaatsen bij te doen. Een eerste doel is het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor beloftes op 1 mei. Segaert kroonde zich vorig jaar al tot Europees kampioen tijdrijden en wil dit jaar maar wat graag de Belgische driekleur aantrekken. De Lendeledenaar trok dit weekend naar de nationale testtijdrit in Poperinge om de benen al even te testen, en die leken prima in orde te zijn. Segaert klopte Verhenne en is meer dan klaar voor het kampioenschap volgende week. Daarna mikt de jonge wielrenner nog op Parijs-Roubaix voor beloften.