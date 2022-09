Alec Segaert tekent eerste profcontract bij Lotto Dstny

Er werd een contract voor drie jaar getekend, waarbij de renner in 2023 en tot halverwege 2024 zal uitkomen voor het continentale Development Team van Lotto Dstny, om nadien de stap naar de profs te zetten tot en met minstens 2025.

“Alec Segaert heeft zich direct kunnen manifesteren in zijn eerst jaar bij de beloften”, vertelt Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team. “Zijn uitslagen, maar ook zijn manier van koersen en werkethiek tonen dat hij een groot talent is, zowel in het tijdrijden als de klassiekers. We zijn dan ook snel met hem in gesprek gegaan om samen zijn traject voor de komende jaren te kunnen uitstippelen. We zijn heel blij dat we samen tot dit mooie plan zijn gekomen.”

Zelf is Alec Segaert even enthousiast over de toekomst. “Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed deze ploeg bij mij past: de manier van werken, maar ook de ambitie om vooruit te blijven gaan. Enerzijds is er het bewezen trackrecord met het ontwikkelen van eigen talenten tot toprenners zoals Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie. Anderzijds blijft de ploeg zichzelf steeds verder ontwikkelen: in het performance-departement en op het vlak van materiaal. De nieuwe Ridley tijdritfiets heeft zeker een rol gespeeld in mijn beslissing.”



En nog een wielertransfer: Harm Vanhoucke uit Moorsele maakt dan weer de overstap van Lotto naar Team DSM.