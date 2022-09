Alec Segaert na 19e plaats op WK: "wist dat het moeilijk zou worden"

Alec Segaert, zilver in het tijdrijden bij de beloften en in de wegrit op een negentiende plaats, was in de slotronde op pad met Mathias Vacek en Yevgeniy Fedorov, later goed voor zilver en goud, maar kraakte bij de laatste passage van Mount Pleasant. "Spijtig, maar ik voelde al in de vorige rondes dat ik niet de allerbeste benen had. Ik kon wel net altijd over die helling, maar het was aanklampen. Bij die laatste keer lukte het net niet, jammer als je dan ziet dat zij later één en twee worden, maar goed, ik ben eerstejaarsbelofte en pak zilver in de tijdrit. De voorbije weken heb ik me echt toegelegd op dat tijdrijden. Ik trainde heel vaak met de tijdritfiets, maar nooit langer dan drie uur. Dan merk je hier toch in een slopende koers dat je een beetje tekort komt tegen die twee sterke beren."

Segaert keert zaterdag terug naar huis met de andere beloften en junioren. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn over onze koers. We wisten dat we sterk in de breedte waren, dat zie je ook op het eind wanneer we nog met vier Belgen bij de laatste 20 fietsen, maar we mankeerden een afwerker van dienst. We hebben ons goed uit de slag getrokken, jammer dat er niet net iets meer in zit, maar dat is koers."

