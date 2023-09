Alec Segaert is Europees kampioen tijdrijden

Alec Segaert heeft het weer gedaan. In het Nederlandse Drenthe was hij over een kleine 30 kilometer ruim 37 seconden sneller dan de Deen Bevort.

Er stond gewoon geen maat op Alec Segaert in Nederland. De tegenstand kwam niet in de buurt van de Lendeledenaar. De Deen Carl-Frederik Bévort kwam binnen op 37 seconden en 60 honderdsten. De bronzen medaille - een andere Deen, Gustav Wang - had al een achterstand van 52 seconden.

De Europese titel in het tijdrijden is een gewoonte aan het worden voor Segaert. In 2021 pakte hij de trui bij de junioren en vorig jaar was hij bij de beloften ook al de snelste. Dit jaar werd Segaert tweede op het WK tijdrijden, het BK tijdrijden en het BK op de weg.