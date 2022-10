Alec Segaert is Belofte van het Jaar

Alec Segaert is dinsdagavond in Brugge op het gala van de Flandrien verkozen tot Belofte van het Jaar.

De negentienjarige Segaert veroverde op het WK van vorige maand in het Australische Wollongong zilver in de tijdrit bij de U23. In het Portugese Anadia was hij eerder Europees kampioen geworden bij de beloften. Daarnaast won hij onder meer ook de Chrono des Nations en de Belgische titel tegen de klok.

Op de erelijst is Segaert de opvolger van Thibau Nys. Vorig jaar werd hij verkozen tot beste junior, een onderscheiding die deze keer ging naar Vlad Van Mechelen. Bij de nieuwelingen kreeg Cedric Keppens de trofee.

