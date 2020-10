AG Driedaagse roept op om thuis te blijven

De laatste Vlaamse topkoers van het jaar. De organisatie en de betrokken burgemeesters doen nogmaals een warme oproep aan alle wielerfans om thuis te blijven de koers live op tv te volgen. "De startzone in Brugge en de aankomstzone in De Panne zijn publieksvrij gemaakt. Het heeft totaal geen zin daar een kijkje te willen gaan nemen. Bovendien raadt de organisatie sowieso iedereen af om op eender welke plek langs het parcours de koers te bekijken. Passeert het peloton aan je deur en wil je toch even kijken vanop de stoep: zet je mondmasker op en hou voldoende afstand van eventuele andere toeschouwers. Stewards zullen daar strikt op toezien", luidt het.

Top-5 Ronde van Vlaanderen aan de start

De vrouwen mogen morgen de spits afbijten. De Lotto Women’s Classic is 155 km lang. Met de Nederlandse Chantal Blaak komt de kersverse winnares van de Ronde van Vlaanderen aan de start. Ook Jolien D’Hoore, Blaaks ploeggenote bij Boels-Dolmans Cycling Team, behoort tot de topfavorieten. D’Hoore won de AG Driedaagse Brugge-De Panne in 2018. In een mogelijke massasprint zal ze wel moeten afrekenen met Belgisch kampioene Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies), die zondag knap derde werd in de Ronde van Vlaanderen. Amy Pieters, die als tweede finishte in Vlaanderens Mooiste, is een derde troefkaart bij Boels-Dolmans.