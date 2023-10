Afscheid Sammy Bossut na 473 wedstrijden voor Essevee

Zeventien jaar lang stond Sammy Bossut onder de lat. Hij was goed voor 473 wedstrijden in het shirt van Essevee. Zijn debuut is er ook een om nooit te vergeten: een zestiende finale, Europees tegen Newcastle.

De intussen 38-jarige doelman keept nu voor Harelbeke. Net voor de zomer werd zijn contract bij Zulte Waregem niet verlengd, wat een beetje zorgde voor een afscheid in mineur.

Prijzen

In 2013 speelde Essevee om de titel in een rechtstreeks duel met RSC Anderlecht. Maar Sammy Bossut greep met Zulte Waregem net naast de titel. Vier jaar later had de doelman wel zijn eerste prijs te pakken: de beker van België en dat was ook meteen zijn laatste.

Huldiging

Vandaag werd Sammy Bossut ook gehuldigd door de supporters van Zulte Waregem voor de match tegen Club NXT.