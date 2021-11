Aerts klopt thuisrijder Iserbyt in Kortrijk

Aerts versnelde al vroeg in de cross en reed de hele tijd alleen aan de leiding. Aan de finish aan de boorden van de Leie had hij 1:07 voorsprong op Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal). Die won op 1 november met de Koppenbergcross in Oudenaarde de openingsmanche voor Toon Aerts maar verliest zijn leidersplaats aan die laatste.

Aerts boekte zijn derde seizoenszege, na de WB-cross in Zonhoven en de Superprestige in Gieten. De Nederlander Corné van Kessel (Tormans-Circus Cyclo Cross Team) vervolledigde het podium op ruim anderhalve minuut. De Nederlander Lars Van der Haar (Baloise Trek Lions), derde in de Koppenbergcross, gaf zaterdag in extremis forfait. De Europese kampioen kreeg tijdens de opwarming rugproblemen.

De X2O Badkamers Trofee gaat op 30 december verder met de Azencross in Loenhout.