Adrien Fourmaux wint Rally van Ieper

Fourmaux haalde het met een voorsprong van 17.6 seconden op de Brit Chris Ingram (VW Polo). Maxime Potty (Citroën C3) werd met een derde plaats de beste Belg, op 1:07.04 van de winnaar. Met Cédric Cherain (Hyundai i20) en Niels Reynvoet (Citroën C3) finishten er nog twee landgenoten in de top vijf. Davy Vanneste uit Wervik werd in zijn Volkswagen Polo knap zesde.

Crash

De rally werd vrijdagavond opgeschrikt door een bijzonder zware crash van de Fransman Stéphane Lefèbvre (Citroën C3), die op dat moment nog leider was in het klassement. Bij het uitkomen van een bocht naar rechts in d e klassementsproef van Mesen ging Lefèbvre, die op dat moment aan de leiding reed, van de baan, waarna de wagen meermaals overkop ging, om uiteindelijk pas tientallen meters verderop in een veld tot stilstand te komen. Zowel Lefèbvre als zijn copiloot Loris Pascaud kwamen ongedeerd uit het wrak.

Daarmee kijkt de Rally van Ieper terug op alweer een geslaagde editie.