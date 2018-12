Morgen is er de Azencross in Loenhout, en zondag de superprestige in Diegem. Daartussenin kunnen de veldrijders ook nog aan de slag in Bredene, in de ereprijs Paul Herygers. De wereldkampioen van Koksijde 1994 inspecteerde vandaag nog eens het parcours in de Grasduinen.