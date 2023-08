Aanvaller Mohamed Guindo tekent bij Essevee

Mohamed Yaya Guindo - Mo voor de vrienden - groeide op in de jeugd van RSC Anderlecht en werd in Neerpede aanschouwd als één van de grote talenten. In 2022 ruilde hij paars-wit in voor Pro Vercelli waar hij in totaal 18 wedstrijden speelde in de Serie C. De Belgische aanvaller tekent nu een contract van 1 seizoen in de Elindus Arena.

“Mohamed kreeg al op jonge leeftijd de stempel van toptalent, en dat is niet altijd eenvoudig”, vertelt Caluwé. “Ik ben ervan overtuigd dat Essevee dé ideale omgeving is om Mo, op de juiste momenten, nieuwe stappen te laten zetten in zijn carrière"