7 West-Vlamingen in Belgische megadelegatie op het EK

Belgian Athletics heeft de selectie voor het EK atletiek in München bekendgemaakt. De Belgische delegatie bestaat uit 48 individuele atleten en vier aflossingsteams en is zo de grootste sinds het EK in Brussel in 1950, toen er 50 individuele atleten geselecteerd werden.

De laatste twee plaatsjes bij de Belgian Tornados zijn nog niet ingevuld. Daarmee wordt gewacht tot na de Flanders Cup in Kessel-Lo van zaterdagavond, waar Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée in actie komen. Al zeker van hun plaatsje: Kevin en Dylan Borlée, Julien Watrin en Alexander Doom uit Roeselare

Op het vorige EK, in 2018 in Berlijn, won België zes medailles. Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, stelde recent al dat hij in München op nog meer hoopt. Bij de selectie zitten vijf West-Vlaamse mannen, waarbij het vooral uitkijken is naar titelverdediger op de marathon Koen Naert. Bij de West-Vlaamse vrouwen is het uitkijken naar spurtbommen Rani Vincke en Helena Ponette.

De volledige selectie:

Mannen:

Kobe Vleminckx (100m, 4x100m), Robin Vanderbemden (200m, 4x100m), Kevin Borlée (400m, 4x400m), Dylan Borlée (400m, 4x400m), Alexander Doom (400m, 4x400m), Eliott Crestan (800m), Tibo De Smet (800m), Aurèle Vandeputte (800m), Ismael Debjani (1.500m), Ruben Verheyden (1.500m), Tarik Moukrime (1.500m), Isaac Kimeli (5.000m, 10.000m), Michael Somers (5.000m, 10.000m), Simon Debognies (10.000m), Michael Obasuyi (110m horden), Julien Watrin (400m horden, 4x400m), Dries Van Nieuwenhove (400m horden), Tim Van de Velde (3.000m steeple), Rémi Schyns (3.000m steeple), Thomas Carmoy (hoogspringen), Ben Broeders (polsstokspringen), Philip Milanov (discuswerpen), Timothy Herman (speerwerpen), Koen Naert (marathon), Soufiane Bouchikhi (marathon), Nicolaï Saké (marathon), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp), Niels Pittomvils (tienkamp), Valentijn Hoornaert (4x100m), Ward Merckx (4x100m), Jordan Paquot (4x100m), Simon Verherstraeten (4x100m),

Vrouwen: Rani Rosius (100m, 4x100m), Delphine Nkansa (100m, 200m, 4x100m), Imke Vervaet (200m), Cynthia Bolingo (400m, 4x400m), Camille Laus (400m, 4x400m), Naomi Van den Broeck (400m, 4x400m), Vanessa Scaunet (800m), Elise Vanderelst (1.500m), Lisa Rooms (5.000m), Anne Zagré (100m horden), Paulien Couckuyt (400m horden, 4x400m), Hanne Claes (400m horden, 4x400m), Nina Hespel (400m horden), Eline Dalemans (3.000m steeple), Vanessa Sterckendries (hamerslingeren), Mieke Gorissen (marathon), Hanne Verbruggen (marathon), Astrid Verhoeven (marathon), Nafi Thiam (zevenkamp), Noor Vidts (zevenkamp), Marine Jehaes (4x100m), Elise Mehuys (4x100m), Mariam Oularé (4x100m), Rani Vincke (4x100m) en Helena Ponette (4x400m).