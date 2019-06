55ste editie van Rally van Ieper gestart met de shakedown

Ook smaakmaker Thierry Neuville, de winnaar van vorig jaar bij de moderne wagens, tekent present in Ieper. De Belgische trots in het WK Rally gaat echter niet van start bij de moderne wagens, met zijn Hyundai R5, maar wel bij de Rally Masters, een nieuwe Youngtimer nevencompetitie, met zijn vertrouwde Hyundai i20 WRC, waarmee hij vorig jaar in het WK tweede werd na Ogier.

Lietaer

Sportief gezien is de Rally Masters geen meerwaarde, maar het gegeven dat de rallyliefhebbers de WRC’s van Neuville & Bouffier aan het werk kunnen zien, is toch uniek. (lees verder onder de foto)

Ook 8-voudig winnaar bij de Historics, Paul Lietaer, vandaag jarig, kiest dit keer voor de Masters, met de Ford Escort Cosworth. Er staan wel maar zes deelnemers aan de start.