4-2! Kortrijk verkoopt Anderlecht nieuwe dreun

Nieuwkomer Nacer Chadli kreeg bij paars-wit meteen een basisplaats op de linkerflank. Aan de overzijde startte Yari Verschaeren. Ook youngsters als Sardella, Dewaele en Kayembe begonnen in de startelf. Na 26 minuten kwamen de Brusselaars op voorsprong. Samir Nasri, aanvoerdersband om de arm, tikte na goed voorbereidend werk van Michel Vlap van dichtbij binnen. Voor Sporting was het pas de tweede goal dit seizoen. De 0-1 was ook de ruststand na een eerste helft waarin de bezoekers domineerden. Kortrijk maakte aanvallend weinig klaar.

Kagé tikt binnen

Maar dat zou na de rust helemaal veranderen. Vijf minuten na de pauze hingen de bordjes weer in evenwicht. Ref Lambrechts legde de bal op de stip nadat Sandler met hoog geheven been in duel ging met Ajagun. Ilombe Mboyo vloerde Van Crombrugge. Anderlecht was amper bekomen van het tegendoelpunt toen het plots 2-1 stond. Invaller Kagé tikte een verre voorzet van De Sart aan de tweede paal binnen. Met Gerkens en Amuzu voor Thelin en Sardella ging RSCA op zoek naar de gelijkmaker. Die viel al snel in minuut 66. Kortrijkaanvoerder Van der Bruggen vloerde een slalommende Chadli in de zestien. Vlap miste de elfmeter niet. Ook na de 2-2 ging het doelpuntenfestival verder in het Guldensporenstadion. Ilombe Mboye tekende in 72e minuut voor zijn tweede van de avond. De Kortrijkse spits stond moederziel alleen aan de tweede paal.

Heerlijke knal D'haene

Kristof D'haene duwde het mes even later nog wat dieper in de paars-witte wonde door er met een heerlijke knal 4-2 van te maken. Het bleek meteen ook de eindstand. In het klassement blijft Anderlecht met 2 op 12 onderin hangen. Kortrijk staat met 7 op 12 voorlopig fraai derde. Club Brugge raakte vrijdagavond in de openingswedstijd van speeldag vier niet voorbij staartploeg Eupen (0-0) en leed zo een eerste puntenverlies. Kampioen KRC Genk komt zaterdagavond in actie bij Waasland-Beveren. KV Mechelen speelt dan gastheer voor Cercle Brugge.