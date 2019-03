37ste Veloopzwem start van triatlonseizoen

Met de Veloopzwem in De Haan werd gisteren het startschot gegeven van het Belgische triatlonseizoen. De wedstrijd werd al voor de 37ste keer georganiseerd.

Omdat de watertemperaturen in deze tijd van het jaar nog te koud zijn, zwommen de triatleten 's ochtends eerst 500 meter in binnenzwembad van De Haan om dan in de namiddag 27 kilometer te fietsen en 8.6 kilometer te lopen.

Met een onwaarschijnlijk loopnummer in het slot van de wedstrijd tekende Sander Heemeryck met 12 seconden voorsprong op zijn dichtste achtervolger voor de winst bij de mannen. Sven Vandenbroucke en Tim Van Hamme werden tweede en derde. De overwinning bij de dames was dit jaar weggelegd voor Jonie Vanhoutte uit Lichtervelde. Vorig jaar strandde de West-Vlaamse nog op een tweede plaats.