3 op 3 voor Thibau Nys

Koksijde is de derde wereldbekermanche bij de juniores. In Bern en Tabor ging de zege telkens naar Thibau Nys, en ook in Koksijde nam hij een uitstekende start. Alleen de Fransmand Lelandais ging hem nog voorbij in de eerste bocht.

Afscheiding kwam er niet in de eerste rondes. Een dozijn renners stoof als een lang lint door de duinen. Daar zaten wat buitenlanders tussen, de Zwitser Lillo, de Duitser Brenner, de Italiaan De Pretto, de Nederlander Del Grosso, maar de rest waren allemaal Belgen. Thibau Nys, Jente Michels, de winnaar van Ruddevoorde, Lennert Belmans, Ward Huybs, Emiel Verstrynghe, Jetze Van Campenhout en Yorben Lauryssen. De Jabbekenaar ging goed mee met de toppers, tot hij in de derde ronde ten val kwam en moest achtervolgen.

Vooraan waren de Belgen de sterksten, maar niemand kon nog echt het verschil maken. We kregen een spannende slotfase, met dan toch weer Thibau Nys, die zich de snelste finisher toonde. Ward Huybs spurtte naar de tweede plaats voor Lennert Belmans. Yorben Lauryssen werd nog knap achtste.

Uitslag

1 Thibau Nys

2 Ward Huybs

3 Lennert Belmans

4 Emiel Verstrynghe

5 Jente Michels

6 Marco Brenner

7 Dario Lillo

8 Yorben Lauryssen

9 Tibor Del Grosso

10 Arne Baers

31 Milan Kuypers

33 Jelle Harteel

Stand Wereldbeker

1 Thibay Nys 180

2 Ward Huybs 113

3 Jente Michels 111

4 Emiel Verstrynghe 104

5 Lennert Belmans 100

12 Yorben Lauryssen 54

Beloften : Niels Vandeputte wint voor Jelle Camps

Ook bij de beloften maken de Belgen het mooie weer. Niels Vandeputte pakt de zege, maar vooral de prestatie van Jelle Camps is opvallend. Hij moet vanop de laatste rij starten, maar haalt wel bijna het hele veld in. Eerste West-Vlaming is Yentl Bekaert op de zevende plaats, Gerben Kuypers is twaalde.

Stand Wereldbeker

1 Kevin Kuhn (Swi) 145

2 Ryan Kamp (Ned) 130

3 Thomas Mein (GBR) 124

4 Antoine Benoist (Fra) 105

5 Gerben Kuypers (Bel) 89

6 Niels Vandeputte (Bel) 82

16 Yentl Bekaert (Bel) 41