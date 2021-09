3 op 3 voor Eli Iserbyt na winst in Bredene

Eli Iserbyt heeft zaterdag in Park Grasduinen de Ethias Cross van Bredene gewonnen. De 23-jarige West-Vlaming haalde het na een lange solo. Laurens Sweeck werd tweede. Michael Vanthourenhout bezorgde Bingoal-Pauwels Sauzen een volledig podium.

Iserbyt behaalde in eigen gouw zijn derde zege van het seizoen, nadat hij ook al in Lokeren en Beringen het zegegebaar mocht maken. Vanthourenhout stoof er onmiddellijk vandoor en trok als eerste het veld in, gevolgd door kersvers vader geworden Sweeck, de debuterende Corné van Kessel, Iserbyt en de rest van het pak. Een kopgroep met negen renners vatte de tweede ronde aan. Daar maakten Ryan Kamp, Corné van Kessel, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Tom Meeusen, Niels Vandeputte en Lars van der Haar deel van uit. Sweeck viel door technische problemen terug.

Vanthourenhout even alleen op kop, Hermans dicht het gat

Na een kwart cross vormden Van der Haar, Vanthourenhout, Iserbyt, Kamp, Van Kessel, Soete en Hermans het commando. Iserbyt liet bij een tempoversnelling van Vanthourenhout het gat vallen en zo kwam laatstgenoemde net voor halfcross alleen op kop te zitten. Hermans vlamde naar Vanthourenhout toe, met Iserbyt in zijn wiel. Ook Kamp, Soete, Van der Haar, Van Kessel, Vandebosch en Sweeck, na een sterke remonte, sloten voorin aan.

Bingoal-Pauwels Sauzen kleurt volledig podium

Een kopgroep van negen renners begon aan de laatste vijf ronden. Iserbyt ging na 36 minuten wedstrijd demarreren. Hermans kreeg waakhond Vanthourenhout mee in de achtervolging. Hermans bleef vol doorgeven, maar kraakte net voor het ingaan van de slotronde. Sweeck voegde zich bij Hermans met Vanthourenhout. De Europese kampioen begon aan de slotronde met een voorgift van 9 seconden op het trio Hermans-Vanthourenhout-Sweeck. Sweeck ging daarop resoluut op zoek naar de tweede plaats en slaagde daarin. Iserbyt kwam niet meer in de problemen en volgde de Nederlander Mathieu van der Poel op de erelijst op.