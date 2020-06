25% KVK-abonnees verlengt op dag één

De abonnementenverkoop bij KV Kortrijk loopt als een trein. Op de eerste dag gingen vlot meer dan 1000 stuks over de toonbank, dat is ongeveer 25% van vorig seizoen. Wie dat kon, bestelde online. Maar heel wat andere fans hadden er geen probleem meer om twee uur of meer aan te schuiven.

Terwijl de spelers maandag en dinsdag hun medische testen afleggen (de eerste training van KV Kortrijk staat woensdag op het programma) maken ook de fans zich klaar voor het nieuwe seizoen. De abonnementenverkoop begon maandag om 14 uur. Toen al stonden enkele tientallen fans ongeduldig te wachten. Enkel wie vorig jaar al een abonnement nam, kon vanaf maandag dat abonnement verlengen. Pas om kwart over acht sloot het secretariaat de deuren, ruim twee uur later dan gepland. Meer dan 1000 fans hadden dan al hun abonnement hernieuwd. 25% van de abonnees van vorig seizoen aarzelde dus niet. De gemiddelde wachttijd bij het aanschuiven liep nochtans behoorlijk op, tot twee uur of meer. Maar dat was duidelijk geen probleem.

Amper coronacompensaties

KV Kortrijk garandeert fans die snel hun abonnement verlengen een betere kans om een plaats te hebben in het stadion, als er opnieuw wedstrijden zouden mogen gespeeld worden voor een beperkt aantal toeschouwers. "Snelheid is zekerheid". Bij aankoop van een abonnement kregen fans ook de kans om een coronacompensatie te krijgen indien er toch geen of maar een erg beperkt aantal mensen in het stadion zouden mogen. Maar haast iedereen bedankte voor de gratis consumptie en koos er zo voor om de club te steunen. KV Kortrijk werkt dit seizoen ook met een unieke formule: myKVK. Waardoor fans die een abonnement kopen, leden worden van de club en mee bepaalde beslissingen mogen nemen.