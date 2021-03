2 jaar extra voor Lowie Stuer en Yentl Bille

Na 3 jaar volleybalschool in Vilvoorde speelde Stuer achtereenvolgens voor Knack Roeselare, Antwerpen en Gent. Daarna maakte hij de overstap naar Par-ky Menen. Na 1 seizoen trok hij echter naar het Franse Sète, maar een jaar later was Lowie al terug bij Decospan Menen. Door de contractverlenging zal zijn tweede periode bij Menen al minstens 3 jaar duren. Het voorbije seizoen had Lowie door zijn polyvalentie een groot aandeel in het behalen van de derde plaats. Al in het begin van de competitie verhuisde hij naar de receptie-hoek, waar hij met zijn slimme ballen menig blok verschalkte. Uiteindelijk zou hij slechts één volledige wedstrijd als libero spelen.



Dat Stuer op de hoek kon blijven 'depanneren', had ook te maken met het feit dat Yentl Bille dit seizoen heel wat beter uit de verf kwam dan vorig jaar. Het Menense jeugdproduct zorgde er mee voor dat setter Lankinen de middenmannen Colson en Sinnesael veelvuldig kon aanspelen. Minstens even opvallend was zijn verdedigende werk, waardoor de block-defense organisatie bij Menen vaak moeilijk te ontwrichten was. Yentl ziet zijn sterke seizoen nu bekroond met een contractverlenging van 2 jaar. Nadat hij na zijn jeugdopleiding bij Menen twee jaar bij Doskom Moorslede speelde, begint de 21-jarige Menenaar volgende jaargang aan zijn vierde seizoen.