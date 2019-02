2-6! Kortrijk wint doelpuntenfestival op de Freethiel, puntendeling in Cercle Brugge-Oostende

Kortrijk maakte in de eerste helft al duidelijk wie de beste papieren had op de Freethiel. Een gekraakt schot van Kumordzi (22.) en een vlam van Rolland (26.) brachten de Kerels al snel op een dubbele voorsprong op het veld van Waasland-Beveren. Na de pauze kon Waasland-Beveren milderen via een vrijschopdoelpunt van Vanzo (51.).

Even hoop voor Waasland-Beveren

Even leek puntengewin er toch nog in te zitten voor de Waaslanders toen Van der Bruggen Verstraete ten val bracht in de zestien. Forte miste de elfmeter echter, waarna Kortrijk opnieuw de controle overnam en dankzij een succesvol afgeweken schot van Koita (59.) op 1-3 kwam. De 1-4 - na een knappe schijnbeweging van Stojanovic (67.) - en 1-5 - een kopbaldoelpunt van De Sart (74.) - waren enkel nog goed voor de statistieken. Invaller Milosevic (77.) zorgde nog voor een doekje voor het bloeden en Chevalier (80.) legde de eindstand vast op 2-6. In de tussenstand blijft Kortrijk negende, Waasland-Beveren blijft voorlaatste.

Twee keer Hazard

In Cercle Brugge-Oostende was de eerste helft een maat voor niets. Ondanks enkele kansjes aan beide zijden werd er niet gescoord. Het was wachten tot even voorbij het uur toen Kylian Hazard de ban brak. De derde Hazard-broer liep aan de tweede paal een voorzet van Tormin binnen, 1-0. Oostende reageerde een kwartier voor tijd met een kopbaldoelpunt van Guri en leek in het slot nog helemaal over de Bruggelingen heen te gaan. Na een fout op Guri in de zestien miste Boonen eerst de elfmeter. In de rebound kon hij Nardi echter alsnog kloppen, 1-2. Faes pakte vervolgens nog rood voor de bezoekers, waarop Cercle Brugge opnieuw geloof kreeg. Opnieuw Kylian Hazard vlamde twee minuten voor tijd de 2-2 eindstand op het scorebord. In het klassement blijft Cercle Brugge dertiende en Oostende veertiende.

