16 besmettingen met omikron bij Essevee en KVK

De posts op sociale media van de beide clubs, doen vermoeden dat de winterstop niet zonder zorgen is. Een ideale voorbereiding op de terugronde, kan je het moeilijk noemen met al die besmettingen. Bij Zulte Waregem zijn het er zeven, bij buur KV Kortrijk al negen. Bij Zulte Waregem ging het woensdag nog om drie spelers.

(Lees verder onder de tweets)

COVID UPDATE



Na de COVID-test bij de hervatting op maandag en extra PCR-test deze morgen zijn er 9 besmettingen vastgesteld bij spelers en staf.



We geven de namen van individuele gevallen niet, uit respect voor de privacy van onze spelers & stafleden. — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 7, 2022

UDPATE: Recente testen brengen het totaal aantal besmettingen op zeven spelers.



Ook deze spelers gingen meteen in quarantaine. https://t.co/lrDZL63n3s — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 7, 2022

Uitstel herstart competitie?

De betrokken spelers zijn, bij de beide clubs, in zelfisolatie. Enkele clubs, waaronder Zulte Waregem, stellen zich openlijk de vraag of het wel zin heeft om de competitie straks half januari weer op gang te trappen. CEO Cordier van Zulte Waregem haalt als argumenten aan: een gebrekkige voorbereiding, amper oefenwedstrijden, maar vooral, een te groot risico op verdere verspreiding binnen de kernen. Misschien is herstarten in februari - met publiek in het stadion - een betere optie, vindt hij nog.