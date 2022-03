Vorig jaar werd hij nog vierde op het WK in Genève. Van donderdag tot en met zondag zal hij dus onze West-Vlaamse trots zijn in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Acht andere Belgische gymnasten gaan ook mee.

Het WK is dit jaar de ideale voorbereiding op de World Games, die in juli in het Amerikaanse Birmingham op het programma staan. De wedstrijd geldt ook als kwalificatietoernooi voor de Europese Spelen in Krakau in 2023.

Bekijk hier de reportage met Wannes van vorig jaar: