12 pittige hellingen in Driebergenprijs

Bij de profs heeft het wielercircus zich intussen verplaatst naar de Ardennen, maar voor de beloften en elites zonder contract stond gisteren de Driebergenprijs op de agenda. Die wedstrijd is het kleine broertje van de E3 en serveert de renners 12 pittige hellingen uit de Vlaamse Ardennen.

Op het palmares staan een pak mooie namen met onder meer Peter Farazijn, Nick Nuyens en Yves Lampaert. Het duurt lang voor we de eerste echte vlucht krijgen in deze 58ste 3-bergenprijs. De strakke wind en af en toe regen zorgen ervoor dat maar weinigen zich geroepen voelen om van bij de start te koersen.

Breuk in kopgroep

In het centrum van Harelbeke valt er een kleine breuk in een kopgroep van zes renners. De Wilde, Gerts en Deprez, rijden van de rest weg. En dan is het Gilles De Wilde van Home Solutions die de snelste sprint rijdt. De Oost-Vlaming wint deze Driebergenprijs voor Deprez en Gerts.

Tuur Deprez uit Deerlijk is met zijn tweede plaats de eerste West-Vlaming. Hij ziet zijn aanvalslust ook bekroond met de bergprijs.