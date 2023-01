Op de tiende speeldag in de Lotto Volley League heeft regerend landskampioen en competitieleider Roeselare zaterdagavond gewonnen bij Haasrode Leuven, al moesten ze met 1-3 wel een set prijsgeven: 20-25, 28-30, 27-25 en 15-25.

Voor de West-Vlamingen was het de tiende zege op rij, met 29 punten blijven ze autoritair aan de leiding. Eerste achtervolger Maaseik volgt met een wedstrijd minder op de teller al op negen punten. Maaseik pakte zaterdag in eigen huis de volle buit in de Limburgse derby tegen Achel: 3-0 (25-23, 25-19 en 25-15). Zondag staan er nog twee duels op het programma: Gent gaat dan op bezoek bij Borgworm, terwijl Guibertin gastheer speelt voor Menen.