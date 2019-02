Nolf was met zijn ploeg Topsport Vlaanderen aan de slag in de Ronde van Qatar. Hij overleed er in z'n slaap. De hele wielerwereld reageerde bijzonder aangeslagen op het nieuws. In een reportage uit 2009 getuigen Stijn Neirynck en Pieter Vanspeybrouck over hun overleden ploegmaat en vriend.