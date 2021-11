1-7 verlies: KV Oostende met de billen bloot tegen leider Union

Het sprookje van Union blijft zo nog wat voortduren. Het feit dat de eerste achtervolgers Club Brugge en Antwerp tegen nederlagen waren aangelopen en dat de Brusselse club zo een uitgelezen kans kreeg om zijn voorsprong in de stand verder uit te diepen, zorgde blijkbaar niet voor stress. De Brusselaars vonden voor de pauze al vier keer de weg naar de netten, waardoor de wedstrijd bij de rust al was gespeeld.

Deniz Undav nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, nadien lukte Thierry Ambrose de aansluitingstreffer voor de kustploeg. Union was echter niet aangeslagen en liep met wervelend voetbal nog uit tot 1-4, via Casper Nielsen en Christian Burgess.

Na de pauze maakte Union er nog een monsterzege van. Deniz Undav zette op het uur met zijn derde van de avond de 1-5 op het bord, negen minuten later scoorde Burgess zijn tweede en kersvers Rode Duivel Dante Vanzeir plaatste in minuut 80 het orgelpunt met de 1-7.

In de stand heeft Union nu zeven punten meer dan Antwerp en landskampioen Club Brugge. Daardoor is Union twee speeldagen voor het einde van de heenronde in de reguliere competitie herfstkampioen. KV Oostende staat 13de in het klassement. De 1-7 is een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit, in 2015 tegen KV Kortrijk.