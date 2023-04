1-5: Zulte Waregem doet wat het moet doen!

De opdracht voor de spelers van Essevee was heel duidelijk: Zulte Waregem moest vandaag winnen. Enkel dan maakten ze nog kans op het behoud.

Al na vijf minuten werden de meer dan 600 meegereisde fans beloond met een doelpunt. Fila tikte de vrije trap van Ruud Vormer tegen de netten. Vijf minuten later kon Fadera de voorsprong verdubbelen, maar Paeshuysekon zijn voet er nog net tussen steken. Het sein voor Eupen om een tandje bij te steken, maar het was Zulte Waregem die op het halfuur opnieuw mocht vieren. Vormer legde de bal na een vrije trap goed tot bij Ndour, die op zijn beurt Gano bedient. Hij kon de 0-2 met een goeie tik voorbij Eupen-doelman Moser leggen. Even later was het opnieuw feest bij Zulte Waregem. Opnieuw een vrije trap met Vormer, Gano was opnieuw afwerker van dienst. Vijf minuten later maakte Gano de hattrick compleet met opnieuw Vormer als aangever: 0-4.

Vormer bekroont sterke wedstrijd

Zo goed de eerste helft begon voor Essevee, zo slecht de tweede startte: na amper enkele seconden voetballen, legde Smail Prevljak de 1-4 in twee tijden binnen. De hoop op een remonte van de thuisploeg werd op het uur even de kop ingedrukt: Jelle Vossen zette de 1-5 op het bord, maar in de voorafgaande fase was de bal over de lijn geweest. De VAR kwam tussen en wiste het doelpunt uit. Het bleek voor Eupen slechts uitstel van executie te zijn. Na drie assists en een pre-assist bekroonde Ruud Vormer in minuut 79 zijn beresterke wedstrijd met een knap doelpunt. De Nederlander wipte het leer over Eupen-doelman Moser op aangeven van Fadera na een snelle counter.

Het is voor Zulte Waregem meteen ook de overwinning van de hoop want de degradatie is vandaag toch voor even afgewend. Op de slotspeeldag neemt Zulte Waregem in eigen huis de handschoen op tegen Cercle Brugge, en ook dan moet er gewonnen worden.

De supporters door het dolle heen: