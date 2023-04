0-4! Zulte-Waregem doet voorlopig wat het moet doen

Het is vandaag een belangrijke dag voor Zulte-Waregem en z’n supporters. Het moet in Eupen winnen, wil het nog een kans maken op het behoud in eerste klasse.

De opdracht voor de spelers van Essevee is duidelijk: Zulte-Waregem moet vandaag winnen. Enkel dan maken ze nog kans op het behoud. Ook de supporters weten dat het vijf voor twaalf is.

Al na vijf minuten werden de meer dan 600 meegereisde fans beloond met een doelpunt. Fila tikte de vrije trap van Ruud Vormer tegen de netten. Vijf minuten later kon Fadera de voorsprong verdubbelen, maar Paeshuysekon zijn voet er nog net tussen steken. Het sein voor Eupen om een tandje bij te steken, maar het was Zulte-Waregem die op het halfuur opnieuw mocht vieren. Vormer legde de bal na een vrije trap goed tot bij Ndour, die op zijn beurt Gano bedient. Hij kon de 0-2 met een goeie tik voorbij Eupen-doelman Moser leggen. Even later was het opnieuw feest bij Zulte-Waregem. Opnieuw een vrije trap met Vormer, Gano was opnieuw afwerker van dienst. Vijf minuten later maakte Gano de hattrick compleet met opnieuw Vormer als aangever: 0-4.

De situatie ziet er tot nu toe bijzonder gunstig uit voor Essevee.

De supporters door het dolle heen: