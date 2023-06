Tsuyoshi Watanabe (26), in mei door KVK nog verkozen tot ‘Kerel van het seizoen’, verlaat de club en gaat aan de slag bij AA Gent.

De centrale verdediger kwam begin 2022 in Kortrijk aan. Daarvoor speelde hij bij FC Tokyo. Hij was er een certitude in het hart van de defensie. Hij speelde ook vaak voor de Japanse nationale ploeg U23.

De Buffalo’s halen de Japanner weg KV Kortrijk voor 3,5 miljoen euro, een recordtransfer voor de West-Vlaamse club.