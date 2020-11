Wie volgt Niels Destadsbader op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, Krant van West-Vlaanderen en de provincie verkiezen we voor de derde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager. We stellen graag alle kandidaten voor.

De West-Vlaams ambassadeur wordt iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en tegelijkertijd West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. We stellen de 5 genomineerden voor in ons nieuws. Vandaag gaan we op bezoek in Diksmuide, bij Karl Vannieuwkerke.

5 genomineerden

De vijf genomineerden dit jaar zijn Karl Vannieuwkerke, Wim Opbrouck, Katrien Verfaillie, Saghine Lampaert, Flip Kowlier. Stemmen op jouw favoriet kan hier.