Win een duoticket voor #LikeMe

De jeugdreeks #LikeMe ging in 2019 op antenne en is sindsdien zowel bij jonge als oudere televisiekijkers een weergaloos succes. Vooral muziekliefhebbers smaken #LikeMe. In de uitzendingen krijgen bekende Belgische en Nederlandse klassiekers een eigentijdse musical make-over. ‘Vlaanderen m’n Land’, ‘Soldiers of Love’ en ‘Laat Ons Een Bloem’ haalden zelfs de Top 10 van de Vlaamse Ultratop 50. Met deze hits en een reeks nieuwe nummers gaat #LikeMe deze zomer opnieuw op tour. Daarbij is er een namiddagshow in de Pop-Up Arena in Middelkerke.

Ontdek ook onze andere wedstrijden om duotickets te winnen: