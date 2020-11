Wie volgt Niels Destadsbader op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, Krant van West-Vlaanderen en de provincie verkiezen we voor de derde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager.

Iemand die het voorbije jaar een straffe prestatie neerzette en tegelijkertijd West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. De bekendmaking van de nieuwe West-Vlaamse ambassadeur vindt plaats op woensdag 25 november. Maar eerst is het aan jou om te stemmen via westvlaamsambassadeur.be

Hieronder de vijf genomineerden.

Karl Vannieuwkerke

Of het nu de koers is of het leven: Karl Vannieuwkerke (49) viert het als geen ander. Samen met sopraan Astrid Stockman bracht de televisiemaker het goeie Vlaamse leven in onze huiskamers. Vive le vélo werd voor één keer Vive la vie. Omdat ondanks al het donkere, het licht blijft schijnen. Ondanks alle stilte de verhalen verteld blijven worden. En ondanks alle verdriet hoop er altijd zal zijn. Karl luistert, vraagt, toont en beschrijft. Vive le Karl!

Wim Opbrouck

Wim Opbrouck (51) vatten in één hokje is onmogelijk. Acteur en presentator, zanger en podiumbeest. Artiest zonder weerga, beir met het hart op de tong. Zingend in de lockdown, omdat muziek nu eenmaal de pijn verlicht. Lachend boven taarten, omdat zoetigheid het bittere verjaagt. Vechtend voor zijn vak, omdat cultuur broodnodig is. Spelend tot de laatste dag, omdat dat nu eenmaal is wat Wim Opbrouck tot Wim Opbrouck maakt. Trots en fier, zoals wij op hem.

Katrien Verfaillie

Op de tonen van het prachtige Het Dorp van Wim Sonneveld, begeleid door piano en in het oer-West-Vlaams. Het prachtige ‘coronalied’ Kunnik Nemi Na Joen Komn van de Stavelse Katrien Verfaillie – samen met de stem van Raf Walschaerts en de contrabas van Walter Janssens - greep niet alleen naar de keel, maar dwong heel subtiel elk haartje op ieders arm recht te komen. Gefilmd door het keukenraam zingt Katrien hoe de ‘in ons kot-periode’ weegt op het gemoed, maar hoe er na al die tidden van corona geknuffeld en gedanst zal worden. Het filmpje werd honderdduizenden keer bekeken en beluisterd, nog veel vaker wist Katrien te raken.

Saghine Lampaert

Haar broer won De Driedaagse Brugge-De Panne, beukend tegen de wind in. Maar dit jaar was het vooral Saghine Lampaert (27) uit Ingelmunster die een hels gevecht leverde. Als spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis stond de jongere zus van skarter Yves in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Elke patiënt tijdens elke loodzware shift helpen. Deuredoen, zonder klagen, omdat zorgen voor in elke vezel van haar lichaam zit. Saghine Lampaert staat symbool voor elke verpleegkundige, voor elke arts, voor elke zorgkundige. Voor iedereen die de zorg rechthield.

Filip Kowlier

Flip Kowlier, 41 jaar, Izegemnaar van geboorte, muzikant en verteller pur sang. Met ’t Hof van Commerce zette hij zijn dialect op de kaart. En ook nu blijft hij trouw aan het West-Vlaams, zowel solo als bij de Ertebrekers. Dat Flip de eer kreeg om het wereldberoemde kinderverhaal De Gruffalo van Julia Donaldson te vertalen naar oes taaltje, mag dan ook geen verrassing heten. Verwestvlaamsen op kindermaat, hij kan het, hij doet het. Een vat vol verhalen dat staat te popelen om te vertellen.

