We vieren dat natuurlijk maar ook jij kan in de prijzen vallen. Ben jij in 2023 30 jaar getrouwd, word jij 30 jaar, heb jij thuis 30 cavia’s, kan jij 30 keer jongleren, het maakt niet uit als het maar iets te maken heeft met het cijfer 30. Wil je het ons en alle kijkers van Focus en WTV vertellen? Vul dan dit documentje in en wie weet komt Caroline Verstraete bij jou op bezoek met een mooi cadeau!