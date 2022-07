Waag je kans en rij zelf mee in een sulky op Waregem Koerse!

Eind augustus is het tijd voor de 175ste editie van Waregem Koerse! Een editie die niet zonder feest voorbij kan gaan. Waregem Koerse organiseert dan ook een verjaardagsspel, waar je kans kan maken op een plekje in een sulky!

Lijkt deelnemen aan Waregem Koerse in een sulky niet meer dan een verre droom? Dan komt die droom nu toch heel dichtbij.

Speel mee met het Waregem Koerse verjaardagspel en draaf naar die onvergetelijke ervaring! Of win een van de vele andere mooie prijzen zoals een VIP-arrangement op Waregem Koerse, een Big Green Egg barbecue en nog zoveel meer.



Hoe werkt het? Vul je gegevens in, klik de link die je per mail ontvangt aan en waag meteen je kans op deze website. Succes!

Er is heel wat te beleven rond Waregem Koerse, dus hou zeker onze kanalen ook in de gaten voor meer nieuws!