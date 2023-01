Volg Focus en WTV, altijd en overal

Focus en WTV staan al sinds 1993 elke dag tussen de West-Vlamingen en houden de vinger aan de pols van wat leeft in onze provincie. Je kan ons niet enkel via televisie volgen, ook online zijn er heel wat mogelijkheden.

Sociale Media

Op onze Facebookpagina lees je het belangrijkste nieuws uit onze provincie, al beloven we je dat we niet meer dan 5 updates per dag plaatsen. Naast het West-Vlaamse nieuws kom je via Facebook ook meer te weten over onze programma's, promoties en wedstrijden.

>> Vind ons leuk op Facebook

Twitter is ongetwijfeld het snelste en meest volledige nieuwsmedium. Op Twitter posten we de hele dag door nieuwsupdates en krijgt al het nieuws dat we brengen een plaatsje. Je kan er de journalisten die op pad zijn van dichtbij volgen en je ben als eerste op de hoogte van breaking nieuws.

>> Volg ons via Twitter

Op Instagram krijg je ook nieuws te zien, maar vooral de mooiste foto's uit onze provincie. Je krijgt er met de regelmaat van de klok mooie weerfoto's te zien uit onze provincie. Via Instagram stories kan je ook onze Focus en WTV festivalreporters volgen op de grootste evenementen in onze provincie.

>> Volg ons via Instagram

Op TikTok delen we graag de meest frappante, grappige of toffe fragmenten uit West-Vlaanderen. Ook grote dossiers zullen er worden uitgelegd.

>> Volg ons via TikTok

Nieuwsbrief

Dagelijks versturen we om 17 uur een overzichtelijke nieuwsbrief met de hoofdpunten van de dag, info over de inhoud van onze programma's, interessante video's en een overzicht van lopende acties en wedstrijden. Op zaterdag versturen we wekelijks een extra nieuwsbrief met een overzicht van de hoofdpunten van de afgelopen week.

>> Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief

Smartphone applicatie

Nu kan je ook het West-Vlaams nieuws volgen in je broekzak, via onze gratis Focus & WTV app. Vrij te verkrijgen, zowel in Apple Store als in de Play Store. Met correct ingezette pushberichten, wanneer nieuws net binnen en gecheckt is. Zo kan je, waar en wanneer je maar wil, live onze uitzendingen volgen. Of ons jouw nieuws melden.

>> Download hier de app

Bekijk ook