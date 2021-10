Vier de 65ste verjaardag van Kamagurka in Nieuwpoort

Kamagurka is een gelauwerde cartoonist, kunstenaar en stand-up comedian. Hij werd in mei 65 jaar. Kama viert dit met een bijzonder nieuw project in het Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort.

Kamagurka is 65 jaar geleden geboren in Nieuwpoort als Luc Zeebroek. Met Kamafront keert hij terug naar zijn roots, naar zijn kindertijd in Nieuwpoort. Hij brengt samen met zijn toenmalige klasgenoten herinneringen opnieuw tot leven in audiovisuele minireportages en tekeningen, uiteraard in zijn geheel eigen stijl.

Deze zomer ging Kamagurka op zoek naar 65 ontmoetingen met gewone en minder gewone personages. Op die manier maakt hij stadsbewoners en toevallige passanten deelgenoot van zijn unieke project en zijn ze allen op één of andere manier met de Nieuwpoortse eigenheid verbonden.

In Kamafront bundelt Kamagurka deze 65 portretten tot een levendig billboard van bewegend beeld, tekeningen, foto's en schilderijen.

Kamafront loopt van 15 oktober 2021 tot 1 mei 2022 in bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2.

