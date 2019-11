Symfonie voor valse noot in Kursaal Oostende

Dus ook vandaag niet. Deze Symfonie voor valse noot wordt vandaag gespeeld ZONDER valse noot. Geen vinger zal van de snaar glijden, geen stemband te hoog of te laag trillen, geen trommel te vroeg of te laat klinken. Perfect zal het zijn. Per-fect!

Martijn Dendievel, muzikale leiding

Martijn Dendievel ging in het voorjaar 2018 van start als assistent-dirigent bij Symfonieorkest Vlaanderen. Het orkest biedt hem zo de kans om te leren en te groeien en zich de uiteenlopende aspecten van het dirigentschap eigen te maken. “De ervaring die ik nu en volgende seizoenen bij Symfonieorkest Vlaanderen kan opdoen, zal zonder twijfel een enorme verrijking en stimulans betekenen”.

Raf Walschaerts, tekst, idee en spel

Raf Walschaerts is behalve de broer van Mich Walschaerts ook de helft van het bekende cabaretduo Kommil Foo. Raf Walschaerts over zijn samenwerking met het Symfonie- orkest Vlaanderen: ‘’Laat me een bekentenis doen: klassieke muziek associeer ik bijna automatisch met humor. Bijna niets in de wereld blijkt intrinsiek zo grappig als zo’n uit de kluiten gewassen symfonisch orkest... Excuseer? Klassieke muziek is een serieuze zaak, toch? Net daarom! Geen rebellie zonder dwingende regels, geen spectaculaire ontsnap- ping zonder sterk beveiligde gevangenis en vooral: geen humor zonder een zweem van sérieux. Die traditionele geplogenheden binnen het orkest, die hiërarchische structuur, die sacrale status van beroemde solisten, die heiligverklaring van de grote historische componisten...: gefundenes Fressen voor de satiricus en de clown. Of ik een voorstelling wilde maken met dit heerlijke Symfonieorkest Vlaanderen, geschikt voor mensen van 7 tot 77, was de vraag... Met héél veel plezier!” - Raf Walschaerts

Olivier De Smet, Wouter Bruneel, Ineke Nijssen, spel

De deelnemende acteurs hebben zowel het theater als het televisiescherm veroverd. Wouter Bruneel (Vlaamse televisieserie Eigen Kweek), Olivier De Smet (Vlaamse drama- serie De Dag) en actrice en theatermaakster Ineke Nijssen (muzikaal-cabareteske voors- telling ‘Zonder U’ samen met Mich Walschaerts) geven het gepaste weerwerk aan Raf.

