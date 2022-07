Spots op West brengt amateurtheater in charmant kader

Theater en streek gaan hand in hand op festival Spots op West in Westouter, dat de Vlaamse theaterorganisatie OPENDOEK samen met lokale vrijwilligers op poten zet. Van het dorpsplein tot de Rodeberg hangt er vier dagen lang een gemoedelijke sfeer in Heuvelland.

Na een openingsvoorstelling op donderdag, met bijhorende receptie voor de 20ste verjaardag van het festival, barstte het theaterfestijn op vrijdag los.

De tien locaties of spots in Westouter creëren mee de aantrekkingskracht van het evenement. Pal in het dorp vormt het DOP, DorpsOntmoetingsPunt, het centrum van de activiteiten dit weekend. De site met de spiegeltent ademt festivalzomer en het terras en de foodtrucks prikkelen minder de geest, maar even belangrijk, de smaakpapillen. In de zwoele vooravond vertoefden buurtbewoners en bezoekers in de zomerzon met een cola of een glas wijn. Wie verfrissing wil, moet naar de bar in de glamoureuze spiegeltent, waarin of -rond in het weekend overdag onder andere een kapsalon en een workshop zullen opduiken.

Middenin natuur

Zoals het Heuvelland belooft, verandert het straatbeeld al op enkele honderden meters van het centrum van Westouter in natuur. In de gedachtenistuin gingen spelers en toeschouwers op in de groene omgeving van rust. Typetjes en benaderde West-Vlaamse accenten waren niet de enige factoren die de humor van het Antwerpse ‘Kumul Total’ deden smaken. Het antwoord van acteur, comedian en tv-gezicht Jeron Dewulf op de vraag ‘Waar ging de voorstelling over?’ maakt dat duidelijk: “Over Poperinge die in financiële nood zat en uiteindelijk besloten heeft om zaad te verkopen, om kindjes te maken.”

Als de bezoekers al het gevoel hadden dat ze in de velden van Westouter een toeristische uitstap maakten, dan deed de shuttletrein daar nog een schepje bovenop. Daarmee bereikten theaterliefhebbers op drie locaties die anders wat langere of lastigere wandelingen vergden. Op één ervan, de Rodeberg, voerde het collectief ‘55+’, letterlijk te nemen, ‘Nie Met Oes!’ op. Daarin ontvangen de talrijke spelers en speelsters een brief die de dood aankondigt en gaan ze elk met vallen en opstaan om met de sluipende angst. Opvallend genoeg vertolkt de dolle bende naast personages ook simpelweg een theatergezelschap, dat elkaars teksten verbetert.

Absurde eenden

Ook een kleine schuur ontpopte zich tot een locatie die bijdroeg aan het werk van de artiesten. ‘Schuurtje’ was het podium voor het komische en filosofische teksttheater ‘Variaties Omtrent Eend’. Gerrit Vonck en Dirk Benoot speelden twee duidelijk verschillende karakters die in het park aan de praat raken over eenden. Als de opgedaagde menigte bij ‘Nie Met Oes!’ nog glimlachte, dan schaterlachte het bij het absurde gesprek van de mannen van het Brugs Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert. Terwijl Dirk Benoot live een indrukwekkende boterham opbouwde, koppelde het tweetal de wonderbaarlijke wereld van de eend aan gewichtige thema’s als eenzaamheid en milieu.

Bekomen van de emoties en positieve of minder positieve indrukken, kon het volk rond de spiegeltent in het dorp. Het terras zat vol bij de ondergaande zon terwijl Louie Louie in de tent de eerste dag gezwind afrondde en de dansbenen tot leven wekte. Zaterdag en zondag worden nog twee drukke dagen boordevol theater, waaronder theaterwandelingen, in Westouter.

Fotogalerij