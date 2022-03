Ontdek lifestyle tijdens het event 'Sfeer'

Heeft je interieur dringend een upgrade nodig, maar weet je niet waar te beginnen? Droom je van een zwembad in de tuin of twijfel je nog over een zithoek op het terras? Zet Lifestyle Gent/Sfeer in je agenda!

Gedurende twee weekends in maart kan iedereen met een hart voor interieur, tuin en zwembad hier tonnen inspiratie en advies opdoen. Of je nu concrete plannen hebt of je wil een hoop nieuwe indrukken opdoen, je bent van harte welkom op het event.

Nieuw is het luik reizen, gastronomie en kunst. Op Lifestyle Gent/Sfeer boek je je volgende vakantie, proef je nieuwe recepten en vind je misschien wel dat kunstwerk waar je al zo lang naar zoekt. Deze beurs barst van de enthousiaste ondernemers die straf uit de hoek komen met klassieke en eigentijdse vondsten.

Lifestyle Gent/Sfeer is onvermijdelijk voor echte levensgenieters want de allerleukste ideeën vind je hier. Alvast iets om naar uit te kijken! Het event gaat door op 12, 13, 14, 18, 19 en 20 maart.

