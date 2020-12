Nieuw: ontvang nu pushberichten via Facebook Messenger

Focus en WTV hebben sinds kort meer dan 100.000 fans op Facebook. En daarom lanceren we voor onze online community een nieuwe dienst. Vanaf nu versturen we ook pushberichten via Facebook Messenger.

Pushberichten via Facebook Messenger

Messenger is een onderdeel van Facebook waarmee je berichten kan sturen naar je vrienden. En vanaf nu kan je via die weg ook pushberichten ontvangen van het belangrijkste West-Vlaamse nieuws.

Wat moet ik doen?

Inschrijven voor deze gratis dienst is erg eenvoudig. Je wordt op Facebook eerst en vooral fan van onze pagina door op "vind ik leuk" te klikken. Daarna stuur je ons een berichtje. Onder onze omslagfoto bovenaan staat een knop "bericht versturen". Via die weg stuur je een berichtje met de tekst "nieuwsberichten". Je bevestigt nog even dat je graag onze nieuwsberichten wil ontvangen en klaar!

En de app dan?

Onze eigen Focus en WTV app blijft gewoon bestaan en ook via die weg ontvang je de pushberichten als je dat wil. De pushberichten via Facebook zijn een alternatief voor wie de app niet geïnstalleerd heeft. Op termijn is het wel de bedoeling om de pushberichten via Facebook uit te gaan breiden, zodat je misschien ook specifiek nieuws uit jouw regio kan gaan ontvangen.