Mama’s Jasje doet kerk uit de bol gaan

Vrijdagavond trad de Nederlandstalige muziekgroep Mama’s Jasje op in een oude kerk in Brugge. De nabijgelegen Brasserie Uilenspiegel baat er nog maar een maand de nieuwe evenementenhal ‘Owla’ uit.

De glasramen van de kerk vormden het unieke decor voor een letterlijk en figuurlijk heet optreden. De muren van het gebouw dat het bisdom van Brugge ontwijdde, boden in de nog zwoele late uren weinig verkoeling. De warmte kon ook aan het gretige concert van Peter Vanlaet liggen. Hij toert de laatste jaren solo onder de naam Mama’s Jasje na een financieel geschil met zijn vroegere muzikale partner en gitarist Gunter Van Campenhout.

Meezingers

Het publiek had juist een hoofdgerecht en het voorprogramma van Guy Neve en Leah Bien verorberd, als Mama’s Jasje uit de coulissen kwam. Hoewel de fans nog aan tafel zaten, konden de bandleden toch al op heel wat enthousiasme rekenen. Peter Vanlaet bewoog als een dartel veulen over het podium en zijn meezingers zweepten de toeschouwers op. Zijn repertoire ontroerde zowel met een nummer als ‘Laat me alleen’, als het amuseerde met de aanstekelijke nieuwe single ‘Nanana’.

Ook tussen de playlist in wist Mama’s Jasje de aanwezigen te entertainen met zijn humor. Zo begon hij een lang verhaal over de ontmoeting met de ouders van een ex-vriendin. “Als je weet dat je aan je schoonmoeder kan afleiden hoe je vrouw er later zal uitzien, dan deed ik toch een stapje achteruit toen ze de deur opendeed”, was zijn gesmaakte mop. Vooral het torenhoge tempo waaraan Peter Vanlaet en co bij momenten door de show raasden, zorgde voor een meeslepend spektakel. Wanneer de slotsong ‘Teken van leven’ op gang kwam, stond er al een pak toeschouwers recht om vanop de eerste rij het knallende eindschot mee te maken.

Volle zaal

Peter Vanlaet was achteraf bijgevolg zeer tevreden over de volle zaal. “Ondanks de hitte waren de mensen heel enthousiast”, vertelt de man die al meer dan dertig jaar geleden Mama’s Jasje groot maakte. In deze eerste volledig zorgeloze zomer na de coronacrisis surft hij mee op de bomvolle festivalkalender. “We spelen deze zomer alleen 35 keer”, zei de zanger. Anders dan in Brugge zitten daar vooral openluchtconcerten tussen.

Ook voor organisator Uilenspiegel Events was het een geslaagd evenement. De kersverse eigenaar van ‘Owla’ kon na haar succesvolle vuurdoop met Raymond van het Groenewoud vorige maand, opnieuw op een drukke avond rekenen. Om de gewezen Heilige Familiekerk in een zijstraat van de Langestraat om te bouwen tot een plek voor entertainment, hadden de uitbaters van Brasserie Uilenspiegel hun handen vol. De twee jonge ondernemers moesten ramen, deuren en muren extra isoleren en natuurlijk ook een bar in de kerk installeren. Voorlopig slaat het concept wel aan en grote namen liggen nog in het vooruitzicht. In juli komen op de historische locatie nog onder meer Regi en De Romeo’s hun kunsten etaleren.

Fotogalerij