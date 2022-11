Jobreporter op bezoek bij DUCO!

De jobreporter van Focus en WTV gaat op pad naar een bedrijf waar een aantal vacatures open staan. Via ons leer je het bedrijf achter de schermen ook al een beetje kennen en wie weet hou je er wel je droomjob aan over.

DUCO ontwikkelt en produceert innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen. De gebruiker staat bij DUCO steeds centraal. Maar ook kwaliteit, communicatie, stimulatie en teamwork zijn waarden die tot uiting komen in hun dagelijkse activiteiten. Door op continue te innoveren en investeren in kennis en vaardigheden levert DUCO een doordachte combinatie van basisventilatie, intensieve ventilatie en zonwering die zorgt voor een optimale luchtkwaliteit. DUCO biedt zowel voor woning, kantoor, school of zorginstelling een innovatieve en energiezuinige oplossing waarin iedereen zich thuis voelt.

DUCO is een innovatief bedrijf in volle groei, focusmarkt is een belangrijke markt die constant verandert. Er werken 250 mensen achter de schermen, er hangt een leuke sfeer en hier zet DUCO actief op in (teambuilding, zomerfeest, DuConcours...) Het bedrijf heeft West-Vlaamse roots, is gevestigd in Veurne. Ze voorzien een goede opleiding en onboarding.

Wie zoekt DUCO?

Research & development

Samen met het R&D team zal jij met jouw specifieke kennis bijdragen aan de ontwikkeling van onze DUCO-producten. Je begeleidt en volgt de nieuwe ontwikkelingen op, dit vanaf het eisenpakket, prototypefase, productvoorbereiding, productie tot end-of-life van het desbetreffende product. We zoeken zowel mensen met kennis van mechanica, elektronica, embedded software, IoT, data en tekenaars.

Productie bedienden en arbeiders

Voor het maken van onze producten zoeken we heel wat productiemedewerkers. We zoeken monteurs (lees: handige harry's) om onze boxen en roosters samen te stellen, logistieke medewerkers, enz. Ook zoeken we onderhoudstechniekers om alles draaiende te houden in productie. Een groot voordeel hier is het dagwerk met een werkweek van maandag tot vrijdag.

Daarnaast zoeken we een proces engineer die optimalisatieprojecten initieert op de werkvloer, alsook aankopers die proberen het materiaal op tijd aangeleverd te krijgen.

Commerciële binnendienst medewerkers

Om al deze producten te verkopen, zoeken we iemand die onze klanten met raad en daad kan bijstaan om de beste DUCO-oplossing voor te stellen. Dit kan gaan over commerciële, technische of logistieke vraagstukken. Schrikt het spreken voor een grote groep jou niet af? Dan kan je na een intensieve opleidingsperiode ook mee opleiding geven aan onze klanten of nieuwe medewerkers.

GEÏNTERESSEERD? Solliciteer hier!

Solliciteer hier voor één van de vele jobs die nu bij DUCO beschikbaar zijn.

BEKIJK HET BEZOEK VAN ONZE JOBREPORTER

Het bezoek van onze jobreporter kan je terugvinden op onze Instagrampagina onder DUCO!

POWERED BY