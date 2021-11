Jobreporter op bezoek bij Bellewaerde

De jobreporter van Focus en WTV gaat op pad naar een bedrijf waar een aantal vacatures open staan. Via ons leer je het bedrijf achter de schermen ook al een beetje kennen en wie weet hou je er wel je droomjob aan over.

Onze jobreporter gaat langs bij Bellewaerde in Ieper, want daar zijn ze nog op zoek naar een ervaren elektricien om het park mee draaiende te houden!

Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark combineren een uniek aanbod van dieren, attracties en indoorwaterrecreatie en mikken op 1 miljoen bezoekers op jaarbasis. Zij maken deel uit van de Compagnie des Alpes groep, één van de grootste groepen van ééndagsattractieparken in Europa.

Bellewaerde draagt personeels- en klantentevredenheid hoog in het vaandel. Naast veiligheid is een warm onthaal voor Bellewaerde dan ook topprioriteit. Zo wonnen zij recent voor de 5e maal op rij de award voor het ‘Pretpark met het beste personeel in België’.

In Bellewaerde werkt een sterk technisch team die In het kader van pensionering momenteel op is naar versterking (m/v).

Ben je een ervaren technieker en nieuwsgierig naar de gevarieerde techniek in de pretparkwereld? Kom vrijblijvend een kijkje nemen! Bel of mail voor je persoonllijke afspraak: 057/46.86.86 of jobs@bellewaerde.be

Je komt terecht in een sterk technisch team dat jou met plezier wegwijs maakt in het park. Verder mag je rekenen op een unieke, technisch gevarieerde en uitdagende werkomgeving én een aangename werksfeer waar de Bellewaerden Teamspirit, Service en Fun steeds centraal staan.

Interesse? Solliciteren kan via www.bellewaerde.be/jobs. Bij vragen kan je ons contacteren via 057/46.86.86 of jobs@bellewaerde.be.

